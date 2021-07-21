中環IFC外望——藍色起源太空首航 貝索斯安全返地球

昨日是美國「太陽神11號」載人登陸月球52周年，全球首富、亞馬遜創辦人貝索斯在這個日子，乘坐旗下太空探索公司「藍色起源」的運載火箭「新謝潑德號」升空，是繼英國富商布蘭森之後，全球第兩次商業太空旅行。貝索斯的飛行高度更高，達到離地約100公里的「卡門線」。貝索斯乘坐「新謝潑德號」於本港時間昨晚九時在德州發射升空，同行包括貝索斯弟弟馬克、82歲女飛行員先驅芬克，以及18歲荷蘭高中畢業生德門。按計劃，火箭起飛約2分45秒後，與太空艙在約22.8萬呎高空分離；約4分鐘後，太空艙會上升至離地約100公里的太空邊緣，即太空地球大氣層分界線的「卡門線」，期間乘客會在艙內自由飄浮，體驗三分鐘無重狀態，並透過窗戶俯視地面。9分鐘後，太空艙開始重返大氣層，並展開降落傘，在德州西部沙漠着陸，全程歷時11分鐘。蔡崇信12億掃美超級豪宅中國經濟崛起，近年產生一大批超級富豪及富裕階層人士，而外國不少豪宅都有這些中國富豪買家身影，就連出名矜貴的美國紐約曼哈頓市、面對中央公圖的超級豪宅，都有內地超級富豪掃貨，新近一宗就係由阿里巴巴（9988）副主席蔡崇信買入。據外媒引述消息指，蔡崇信以總代價1.57億美元（約12.3億港元）購美國最貴住宅的中央公園南220號（220 Central Park South）兩個單位，並創美國歷來第三高住宅物業成交。據報，蔡崇信購入中央公園南220號的60及61樓，以及18樓的住宅單位，其中60及61樓的單位可俯瞰中央公園和曼哈頓市景。這幢超豪住宅吸引不少知名買家，其中對沖基金巨頭Citadel創辦人Ken Griffin於2019年斥約2.38億美元（約18.5億港元）購入四層樓，創美國有史以來最昂貴的住宅交易。Och-Ziff資本管理集團創辦人Daniel Och及搖滾巨星Sting夫婦亦為該廈業主。因受頂尖富豪的追捧，中央公園南220號的房價即使在疫情期間亦不斷飆升，已賣出九成以上的住宅單位。高瞻