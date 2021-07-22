港股三連跌 曾失守二萬七 企業盈利佳 杜指再彈286點

美股大跌後連續第二日反彈，大型企業盈利佳支持投資信心，杜指早段上升205點報34717點，升幅0.6%；納指升60點報14558點，升幅0.4%。歐洲的英、法、德股市中段都顯著反彈升超過1%。恒指夜期報27258點，升32點，高水33點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34798點，升286點；標普500指數收報4358點，升35點，納斯達克指數收報14631點，升133點。滙控（005）美國預託證券價格曾見43.05港元，較香港收市價升0.70港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見540.29港元，較香港收市價升2.29港元。美國上周抵押貸款申請指數跌4%，但無阻投資信心。強生上季純利按年增長近五成，經調整後每股盈利2.48美元，均優於預期。可口可樂上季每股盈利68美仙，亦遠勝市場預期，集團亦上調全年盈利預測。原油庫存上升的消息，無阻紐約期油周三持續反彈。紐約9月份期油收報每桶70.30美元，升3.1美元，升幅4.5%。金價回軟，但仍企穩一千八百美元關之上。於紐約商品交易所，8月份期金收報每盎司1803.4美元，跌8美元，跌幅0.44%。另外，外電報道英國財政部在6月份合共支付87億英鎊的借貸利息，比去年同期增加約60億英鎊，是1997年有紀錄以來的最高紀錄。恒指高開低收跌34點亞太區股市繼續偏軟，港股亦高開低走連跌三日。恒指高開後即掉頭下跌，更曾挫288點，低見26971點，插穿二萬七大關及俗稱牛熊分界線的250天線（27178），尾段跌幅收窄，終收報27224點，微跌34點，成交金額1568億元。內地股市表現相對較佳全線上揚，上證指數收報3562點，升0.73%，終止連續三日跌勢；深成指數收報15212點，揚1.34%；創業板指數收高2.78%，報3560點，逼近滬指點數。市場交投活躍，滬深兩市成交增至1.21萬億元人民幣。藍籌股藥明生物（2269）今年內第三度被主要股東減持，股價走低4.49%，收報131.8元，成交金額152億元，為跌幅最大藍籌股。舜宇（2382）抽升6.37%，收報237.2元，跑贏一眾藍籌股及科指成份股；港交所（388）高見535元，創近5個月高位，收漲2.69%，報535元。佳兆業健康爆升57%佳兆業健康（876）逆市跑出，破頂高見0.415元，收市仍然勁升近57%，報0.4元，成為升幅最大港股。富昌證券聯席董事譚朗蔚對目前市況持觀望態度，並指出投資者現時除了要關注250天線外，同時亦要密切留意250周線（26974）關鍵位置，期望大市可以頂得住這兩條平均線，他又稱現階段強勢板塊已經少之又少，股民買貨溝貨的時機或是言之尚早，不同部署也要小心。