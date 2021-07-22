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中銀推碎股交易服務

2021-07-22 列印
　　中銀香港（2388）殺入碎股市場，該行針對財力有限的年輕客群推出「NotALot碎股易」服務，涵蓋本港200隻股票及交易所買賣基金（ETF），少至一股都有交易，不用再受一手股份買賣限制，而且不設最低買入佣金。

  中銀個人數碼金融產品部副總經理周國昌昨日表示，該行現先向理財總值要求最低的綜合理財客，即「i-free自由理財」客提供該服務，如反應理想不排除最快本季將服務推向其他客群。



　　周國昌昨日表示，中銀年齡介乎18歲至35歲客戶中，買賣股票的人數按年增長37%。有見及此，該行遂推出是項碎股買賣服務，以股王騰訊（700）為例，以昨日收市價538元計，如用「NotALot碎股易」服務，買1股只需538元就可入場。
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