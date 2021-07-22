傳銀行停承按樓花盤 恒大：相信影響輕微

中國恒大（3333）頻傳出財務困難，引爆銀行信任危機，據悉滙豐及東亞銀行不再承按恒大本地樓花盤的即供分期按揭，只為現樓提供按揭，買家仍可選擇建築期付款。恒大回應表示，「對於個別銀行的做法，公司不予置評，仍有其他銀行對承造樓花按揭保持積極態度，相信影響相對輕微」。經絡按揭指出，目前恒大集團在香港共出售三個樓盤，分別是恒大‧珺瓏灣、恒大‧珺瓏灣1期（現屬現樓）、恒大‧珺瓏灣2期（關鍵日為2021年第3季）及恒大‧睿峰（關鍵日為2021年第4季）。根據經絡按揭轉介研究部調查，即將踏入關鍵期階段的兩個樓盤的成交紀錄冊中，統計顯示恒大‧睿峰選用建築期付款辦法的買家為187人，佔整體出售單位的81.7%；選用即供付款辦法的買家只有40人，佔整體出售單位的17.5%。另外，恒大‧珺瓏灣2期選用建築期付款辦法的買家為635人，佔整體出售單位的53.1%；選用即供付款辦法的買家為516人，佔整體出售單位的43.1%。即供付款或受影響經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次僅屬個別樓盤事件，相信對樓市按揭市場整體的影響輕微。早前購入以上樓盤單位的買家，如已選擇建築期或即供付款並已申請按揭將不受影響；惟於近月購入單位而又選擇即供付款辦法的買家，若仍未於銀行申請按揭，有可能受到影響。建築期付款，容許買家交付少量首期後，待物業落成時才找清尾數，屆時地產項目已經成為現樓，買家可申請現樓按揭，因此對選擇建築期付款的買家影響不大；而選擇即供付款的買家，需要在支付首期後的短期內，立即向銀行申請樓花按揭，由於物業仍未落成，故買家在物業落成前已經需要供樓。曹德明建議，已選擇即供付款辦法，但尚未向銀行申請按揭的買家，可尋找發展商更改至建築期付款辦法，或申請延期完成交易。