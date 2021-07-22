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三條紅線僅一條變綠

2021-07-22 列印
　　中國住房城鄉建設部、人民銀行在去年8月曾約談包括恒大在內的12間重點房地產企業，重點討論房地產企業資金監測和融資管理規則，規則以「三條紅線」為準，是對房地產企業融資的具體限制政策。截至去年年末，恒大「三條紅線」全踩中。

　　三條紅線分別為，剔除預收款後的資產負債率大於70%；淨負債率大於100%；現金短債比小於1倍。截至2020年底，恒大淨負債率為153%，剔除預收款後的資產負債率為83.4%，現金短債比為0.54，「三條紅線」均未達標。



　　恒大為減債務、降槓桿，公司啟動網上購房75折、購房節優惠大促銷等活動，將其有息負債由高峰期大減3000億元人民幣，令公司淨負債率已經降低至100%以下，令「三條紅線」中其中一條變綠。

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