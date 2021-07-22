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「債轉股」解困 埋下爆發伏線

2021-07-22 列印
　　中國恒大（3333）陷入債務危機並非首次，在去年九月，市場便流傳一封恒大寫給廣東省政府的「求助信」。雖然恒大強烈否認曾寫這樣的一封信，但債務危機仍揮之不去，最終要戰略投資者以「債轉股」的方式放棄要求恒大贖回債項權利，集團才渡過難關。市場人士指出，「債轉股」雖然可解決燃眉之急，但也大大打擊銀行信心，埋下本月再爆發債務危機的伏線。

　　去年九月，網上流傳一封信件的截圖，提及恒大希望廣東省政府批准附屬公司恒大地產與內地上市公司深深房進行重組。



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