網信辦約談快手騰訊 打擊兒童色情問題

中國網信辦表示，為營造未成年人良好上網環境，有效解決網絡生態突出問題，中央網信辦決定即日起啟動「清朗‧暑期未成年人網絡環境整治」專項行動，主要解決網上危害未成年人身心健康的突出問題。
保障未成年人身心健康
網信辦要求，嚴禁16歲以下未成年人出鏡直播，嚴肅查處炒作「網紅兒童」行為，禁止誘導未成年人打賞行為，防止炫富拜金、奢靡享樂等對未成年人形成不良導向；以及全面清理網上課程中色情低俗、血腥暴力及其他導向不良內容，嚴禁推送網絡遊戲、低俗小說、娛樂直播等，與學習無關的廣告訊息，及時處置互動評論區攻擊謾罵、教唆不良交友等內容。
當局又要求，解決兒童不良動漫動畫作品問題，包括清理散佈暴力血腥、暗黑恐怖、教唆犯罪等內容的「邪典」影片，認真核處存在角色着裝暴露、情節色情低俗、場面血腥恐怖，以及其他易引發未成年人模仿的危險行為等兒童動漫動畫作品。
網信辦表示，要深入清理利用兒童形象製作的軟色情表情包，嚴查教唆誘導未成年人自殺約死、拍攝交易色情低俗影片的群組賬號，解決論壇社區、群圈等環節危害未成年人問題。
此外，深入整治誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜、互撕謾罵、拉踩引戰、刷量控評等行為；以及嚴防網上不良社交行為和不良文化現象形成不良導向、扭曲青少年價值觀，堅決查處人肉搜索、人身攻擊、惡意舉報等網絡欺凌和暴力行為。