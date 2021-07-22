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愛美客擬月內申港上市

2021-07-22 列印
　　市值逾2000億元的內地「玻尿酸大王」愛美客，正加快本港上市步伐。路透旗下《IFR》引述知情人士報道，愛美客已委任中金及摩根大通安排上市事宜，計劃於本月或下月向港交所（388）遞交上市申請，預計集資20至30億美元（約156至234億港元）。中國證監會亦已接收愛美客境外首次公開發股的材料。

　　愛美客為玻尿酸研發、生產及銷售商，為內地「玻尿酸大王」，去年9月28日於內地創業板上市，首日較上市價118.27元人民幣大升188%，一手大賺逾11萬元。愛美客昨日收報799元，市值1729億元人民幣（約2073億港元）。



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