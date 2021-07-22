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理財通初期將涵蓋低風險產品

2021-07-22 列印
　　特首林鄭月娥日前出席電台節目時表示，跨境理財通很多工作已準備就緒，很快便會公佈開通日子。財經事務及庫務局局長許正宇透露部份詳情，他昨日書面答覆立法會議員提問表示，「南向理財通」啟動初期，將先涵蓋風險較低和相對簡單的理財產品，結構性產品或主要投資於衍生工具的產品將不包括在內。

　　許正宇預計「南向通」起步階段主要包括存款、低至中風險和非複雜的債券，以及在香港註冊成立並獲香港證券及期貨事務監察委員會認可的基金。



　　許正宇回覆時指出，根據現時安排構思，內地投資者在香港銀行的投資帳戶資金，應從其內地銀行的匯款帳戶匯進，或來自「南向通」收益。

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