中環IFC外望——新無線技術料有助八成企業轉型

德勤發表《借助5G和Wi-Fi 6加速企業創新和轉型》報告，指新冠疫情影響下，全球企業致力部署5G和第六代無線網絡技術（Wifi 6）等新一代無線技術，當中八成受訪企業認為先進無線技術，三年內將協助企業轉型。德勤指中國將5G技術廣泛應用於疫情相關的各種解決方案，包括消毒和送藥等服務，而中國5G使用率達70%，Wi-Fi 6部署及試點比例達72%，均處於世界領先水平。調查訪問來自中國、英國、德國等九個不同國家共437間企業。當中八成受訪企業認為先進的無線技術將在三年內協助企業轉型，七成受訪企業認為先進的無線技術將在三年內協助行業轉型。有一半受訪企業表示，日後會投資更多資金發展無線網絡，希望充份利用人工智能（AI）、大數據分析以及邊緣計算等新興技術。報告顯示，高達98%企業計劃在未來兩至三年同時使用5G及Wifi 6技術，並持續加大投資。企業願意加大投資力度，主要為了增強應對當前和未來業務中斷的能力（59%），建立新解決方案及應對新挑戰（48%），以及加強網絡安全及私隱保護（46%）。德勤中國副主席兼科技、傳媒和電信行業主管合夥人林國恩解釋，由於美國的調查是於2020年第一季進行，當時美國受疫情影響較小，其他國家調查則於2020年第四季進行，這些國家當時已深受疫情影響，故體會到科技對於企業發展的重要性。他認為，以美國與其他國家的中位數作對比，更能凸顯疫情促使企業加速在無線網絡方面的投資。PayMe曾現故障 滙豐：正全力修復滙豐旗下電子錢包「PayMe」昨日曾經出現故障，有用戶未能開啟應用程式，亦有用戶的戶口內結餘顯示為零等。滙豐發言人表示，PayMe系統昨午出現間歇反應緩慢情況，部份用戶使用程式時可能受到影響，正全力修復問題，務求服務盡快回復正常，並就此事為用戶帶來不便致歉。高瞻