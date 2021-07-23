失業救濟初領者創兩月高位 市場氣氛審慎 美股升勢受阻

美國上周首次申領失業救濟人數達41.9萬人，按周增加5.1萬人，並創近兩個月來新高。
另外，全美不動產協會公佈，美國六月二手樓銷售按月增長1.4%，不及市場預期的1.7%，以年率計為586萬間，預期為590萬間。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34823點，升25點；標普500指數收報4367點，升8點；納斯達克指數收報14684點，升52點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見42.88港元，較香港收市價跌0.42港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見540.84港元，較香港收市價跌3.16港元。
歐洲股市普遍靠穩。旅遊和休閒類股升超過2%。德國DAX指數收報15514.54點，升92點，升幅0.6%。法國CAC指數收報6481.59點，升17點，升幅0.2%。英國富時100指數收報6968.3點，跌29點，跌幅0.43%。
金價高收。於紐約商品交易所，8月份期金收報每盎司1805.4美元，升2美元，升幅為0.11%。
港股方面，外圍股市周三造好，杜指再度逼近歷史高位，刺激恒指昨日急彈終止三連跌，重上10天線（27626）水平，恒指收報27723點，飆499點。
受中資股棄美來港傳聞刺激，港交所（388）表現強勢，股價高見544元，創五個月新高。惟市場投資氣氛續淡，成交金額僅1371億元，創6月28日黑色暴雨警告延遲開市以來最低。
藍籌股普遍向好，友邦（1299）為升市領頭羊，收漲2.46%，報96元；滙控（005）下月初舉行董事會，將審視會否派發股息，消息提振大笨象股價揚2.24%，收報43.3元。
科技股回勇 微盟升17%
科技巨企大舉反撲，美團（3690）漲3.55%，收報279.8元；京東（9618）抽升3.15%，收報295.2元；阿里巴巴（9988）升2.17%，收報207.4元；騰訊升1.12%，收報544元。另外，微盟（2013）勁升17%，收報11.54元，為升幅最大科指成份股。