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馬斯克出口術 比特幣飆近8%

2021-07-23 列印
  比特幣近期走勢低迷，美國電動車製造商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）於出席研討會時表示，特斯拉或會重新接納比特幣，作為買車支付方式，比特幣隨即於過去24小時上升7.68%，最高見32816美元。

  Elon Musk稱，若比特幣挖礦對環境的負擔減少，其可再生能源的使用百分比達到或超過50%時，Tesla很可能會恢復把比特幣作為買車的支付方式。於今年初Tesla開始接納比特幣作支付用途，惟5月起則以環保理由，暫停有關的安排。



  他又證實，個人同時持有比特幣、以太幣以及狗狗幣，而Tesla和SpaceX則只持有比特幣。他笑稱「希望看到比特幣成功，若比特幣的價格下跌，就要賠錢」。
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