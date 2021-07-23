滴滴出行上市後不足一周便深陷監管危機，外電引述消息人士指，滴滴由於無視監管方對數據安全的憂慮，貿然赴美上市，或將面臨嚴厲、甚至是前無未有的處罰措施，內容包括罰款、叫停部份業務、引入國資，更嚴重時或會勒令其從美股退市。內地網信辦、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、稅務總局等7個部門上周進駐滴滴總部，開展網絡安全審查。彭博引述消息人士稱，滴滴無視監管層顧慮的信息安全問題，徑自赴美上市的行為，或將為它帶來破天荒的責罰，有可能較阿里巴巴（9988）28億美元的反壟斷重罰還要嚴厲。不過，有關討論仍處於初步階段，詳情尚未清晰。知情人士表示，中國監管機構很大程度上支持滴滴上市計劃，惟亦至少在今年4月份，即滴滴上市前夕，表達過其對數據安全做法的憂慮。其中一點擔憂是，滴滴暴露了政府官員乘坐出租車的出行數據。當局曾建議轉至港或內地上市報道指，監管層曾敦促滴滴在上市前確保數據安全，又建議將上市地轉移至香港或內地以降低風險，不過，未有明令禁止赴美掛牌，因為他們認為滴滴能夠理解官方指示。然而，被問及滴滴為何沒有遵循內地監管方指示時，一位知情人士引用諺語指：「你永遠叫不醒一個裝睡的人。」報道又稱，滴滴的高層輕視了監管層的擔憂，認為數據安全問題不足以禁止他們繼續推進上市大計。滴滴甚至告訴負責上市的投行，只要公司保持足夠低調，就可以完成上市計畫。於是，滴滴直到最後一刻，才向公司員工宣布赴美上市的詳情。同時，路透引述消息人士指，當時滴滴的政府關係團隊負責與網信辦及其他監管部門溝通。然而該團隊非常依賴「關係」，認為在違規的情況下，如滴滴可能在某些城市缺乏運營許可證，但該團隊仍然能夠幫助滴滴在當地繼續進行業務。