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金沙虧損收窄近70% 對復甦仍感信心

2021-07-23 列印
　　疫情持續拖累博彩業，金沙中國（1928）公佈，第二季淨虧損收窄近70%，至1.66億美元，去年同期則為5.49億美元；經調整物業EBITDA為1.32億美元，去年同期為LBITDA 3.12億美元，為連續三季EBITDA轉賺。金沙中國母公司LVS主席兼行政總裁Robert G. Goldstein表示，對整個旅遊及旅遊消費市場最終得以復甦仍然充滿信心。對於澳門賭牌續牌問題，金沙中國總裁王英偉於分析員會議上指出，立法會選舉在即，認為當局不會急於重續賭牌。

　　金沙於季內，淨收益8.49億美元。



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