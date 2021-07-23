金沙於季內，淨收益8.49億美元。
金沙虧損收窄近70% 對復甦仍感信心
金沙於季內，淨收益8.49億美元。
總商會谷針抽獎揭盅 首輪送出650萬大禮
谷針大抽獎開始派獎品。香港總商會的「香港做得到！幸運大抽獎」，昨日首輪抽獎，一次過送出近一千一百份獎品，總值六百五十萬元，大獎包括一部平治C系列房車。 怡和控股副行政總裁及香港區主席彭耀佳主持首輪抽獎...
2021-07-23
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珠海石景山隧道滲水 14失蹤工人全遇難
本月十五日發生的珠海石景山隧道工程滲透事故，經多日拯救，救援人員最終昨午十二時尋回最後一名失蹤工人的遺體，連同早前已尋回遺體的其餘十三名工人，意味全部十四名被困工人已確認全部罹難。 內媒早前報道，十四名被困人員中，有十二名開挖工人來自湖南。其中一位被困人員家屬受訪時稱，被困的十四人中大部份是湖南常德人，來自同一鄉鎮，還有幾人是同一個村子裏的鄰里，平時就在一起做事，家屬之間大多也互相認識，還有三個工人是親兄弟。 珠海石景山隧道滲透事故現場救援指揮部，向不幸遇難者表示沉痛哀悼，向遇難者家屬表示深切慰問。接下來，救援指揮部將繼續做好家屬安撫等善後工作，全力協助省事故調查組開展調查...
2021-07-23
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美西山火濃煙飄到紐約 自由神像等地標藏在霧霾中
美國西部的山火持續，不但受影響範圍由西岸到了東岸，連紐約市都因此被霧霾籠罩，空氣質素破十五年來最差紀錄。紐約市一片灰濛濛，自由神像及帝國大廈等地標建築也藏在霧霾之中。專家表示，隨著人為造成的全球變暖引...
2021-07-23
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屋苑錄用家「零議價」承接
據《星島地產網》報道，二手屋苑頻錄用家承接。香港置業分行首席高級營業經理郭詠詩表示，本月至今香港仔中心錄約3宗買賣成交，包括該行剛促成一宗該屋苑兩房戶買賣成交，原業主獨家放盤三小時即獲區內客「零議價」...
2021-07-23
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失業救濟初領者創兩月高位 市場氣氛審慎 美股升勢受阻
美國失業救濟初領人數創近兩個月來新高，投資市場氣氛審慎，美股杜指周四早段曾下跌124點報34673點；不過，隨後杜指跌幅顯著收窄，納指和標指則更曾升61點和7點。 美國上周首次申領失業救濟人數...
2021-07-23
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金鑽陣頭炮和 超班牛脫腳
東京奧運今晚揭幕，男子足球分組賽昨率先開鑼。西班牙遣強陣出戰包括前鋒丹尼爾奧莫等六名歐洲國家盃成員，獲視為奪金牌熱門，惟看他們於C組首輪對埃及的表現只屬雷聲大雨點小。狂牛全場空有七成一控球率，但埋門質素欠佳十二次射門只有五次中目標，一個入球也欠奉，被埃及悶和0:0。 西班牙陣中有前鋒丹尼爾奧莫、奧耶沙巴爾、中場柏迪、後衞柏奧托利斯、艾利加西亞和門將烏尼西蒙六人曾出戰今夏歐國盃。 加上皇家馬德里前鋒馬高阿辛斯奧、巴塞隆拿後防新星奧斯卡文古沙、皇家蘇斯達中場核心米基爾馬連奴，以及上季被銀河艦隊借到阿仙奴的中場丹尼施巴路斯，陣容媲美今屆歐國盃打入四強的狂牛。 攻門欠缺把握力 鑽石...
2021-07-23
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【車廠出香水？】 福特為電動車主打造Mach-Eau香水，緬懷昔日燃油味！
雖然聽起來有點搞笑，惟美國Ford車廠早前對外宣稱，他們經已打造出一款獨一無二的汽油味香水！據Ford有關方面聲稱，從調查所得有近70%電動車主，會緬懷昔日到油站添加汽油，所嗅到的燃油味道；為此，Fo...
2021-07-20
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相隔年半再上台同黎明鬥Fit 鄭伊健做步兵 買啡慰妻當運動
有「隱世樓王」之稱的鄭伊健踏入收成期，在疫情下同太太蒙嘉慧（Yoyo）都深居簡出，就算出街也離不開淺水灣寓所一帶。靜極思動的伊健近日又再活躍幕前，繼早前拍攝育髮品牌廣告後，上周四（15日），1年半未踏...
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社論——健兒疫境上征途 大家齊打氣
東京奧運會在疫情困擾中揭幕，全球健兒雲集，各人施展渾身解數，爭奪體壇最高榮譽。由於港府出資購買了東奧直播權，免費交給各主要電視台製作節目，市民可以輕易收看，加上港日兩地時差不大，大家安坐家中，不用捱更抵夜，就可以輕鬆追看連場賽事，有利於聚精會神，為香港健兒打氣。 港隊今屆取得四十六張入場券，為歷來最佳表現，其中在單車、空手道、男子花劍、女子重劍、女子游泳等項目，參賽的健兒世界排名極高，奪取獎牌，並非是夢，關鍵在於臨場發揮、心理質素等。港協暨奧委會採取特別措施，首次在選手村外圍設立支援中心，除了派出軍醫、按摩師、運動學人員外，更有心理學家，向運動員提供身心的支持。 至於最受關...
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馬場浮世繪——郭能返抵新市場報平安
愛爾蘭騎師郭能日前在其個人社交網帳號，上載了一張紅酒相片，表示已安全抵達英國新市場，正在家中品嚐紅酒，先好好享受一下人生。郭能表示，他是一向重視家庭生活的人，只要一家人整整齊齊在英國生活愉快，已經足夠，起碼不用跟兒子分隔兩地。而郭能透露會先安頓一切，才準備再次策馬上陣，並希望日後有機會在冬季回港客串，再與香港馬迷見面。 馬場浮世繪
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