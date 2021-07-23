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華源醫療申請來港上市

2021-07-23 列印
　　繼馬來西亞手套製造商頂級手套早前申請來港上市後，內地的一次性非乳膠手套製造商及供應商華源醫療亦於周三向港交所（388），遞交上市申請，聯席保薦人為華泰國際及中銀國際。華源醫療曾於2016年在內地新三板掛牌，並於2019年退市。

　　華源醫療在2005年成立，主要產品為聚氯乙烯手套及丁腈手套，其銷售網絡遍佈全球逾50個國家及地區。其招股書引述弗若斯特沙利文報告，以銷售收入計，在去年全球聚氯乙烯手套行業中，華源醫療排名第八，市場份額約1.9%，而在中國丁腈手套行業中排名第七，市場份額約1.7%。



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