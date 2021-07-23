五銀拒恒大樓花按揭 金管關切處理手法

近期盛傳財困而非常惹火的中國恒大（3333），遭滙豐率先、其他銀行隨後拒接旗下珺瓏灣2期及睿峰兩個樓盤的樓花按揭申請。據悉，金管局昨日向銀行了解其對恒大樓盤按揭的處理手法，並着銀行日內回覆。一名業界人士稱，收到金管局的訊息後，見有原本拒接恒大樓花按揭申請的銀行或會轉風向，重接恒大樓花按揭申請，但相信這只是表面工夫，在風險的考慮下，實際上還是維持原判。消息透露，金管局昨向銀行查詢其是否受理恒大樓盤的按揭貸款申請，如不受理，有沒有通知前線、有沒有通告？有沒有常見答問給予客戶作為指引？倘不受理，到底是已批按揭不做，還是新申請按揭不做？訊息內容予人感覺似是「金管局唔想銀行唔做（恒大的樓花按揭）」。另有市場人士指，據稱金管局昨向銀行發出訊息帶有銀行處手法太硬恐會影響銀行形象的意思，並希望銀行有措施盡量協助客戶。金管局發言人回覆本報查詢時表示，該局不時就不同議題與銀行溝通，但不評論具體內容。業界︰風險考慮至上一名業界人士認為，市場將銀行拒做恒大樓花按揭小事化大，因為兩盤分別於8月及10月收樓，距今只有很短時間，基本上無人會在現階段申請樓花按揭，客戶只會申請建築期的現樓按揭。據了解，目前停接恒大樓花按揭申請的銀行，包括滙豐、渣打、東亞（023）、建行亞洲、工銀亞洲等。至今只有東亞和恒生回應此事。恒生昨回覆本報稱，該行一直接受各物業類型的按揭申請，包括新盤樓花及現樓按揭申請。一般而言，對於已接近現樓的新盤物業，客戶會傾向選擇以現樓按揭形式申請。如客戶有其他需要，該行會按個別情況為客戶提供適切安排。換言之，恒生對恒大樓花按揭申請未有落閘。