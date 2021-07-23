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恒大與廣發銀行 就凍資糾紛傾掂數

2021-07-23 列印
　　繼多次傳出負面新聞後，恒大集團迎來好消息，中國恒大（3333）昨日回應被廣發銀行凍結旗下房產項目公司資產的事件，稱與廣發銀行一直保持良好的業務合作關係。

  恒大表示，集團與廣發銀行長期以來一直保持良好的業務合作關係，雙方針對近期訴訟，經過充份溝通已經妥善解決，雙方今後將不斷鞏固及深化業務合作關係，繼續加強合作，實現互利共贏、共同發展。上周二，恒大下屬公司資產，曾被廣發銀行宜興支行以「情況緊急，不立即申請保全將會使其合法權益受到難以彌補的傷害」為由，利用訴訟前財產保全向江蘇省無錫市中級人民法院申訴。



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