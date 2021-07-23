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華置泛海系 熱衷低撈恒大債

2021-07-23 列印
　　恒大（3333）積極發行債券融資，「捧場客」除了華人置業（127）之外，還包括泛海系。

  華置大股東劉鑾雄之弟劉鑾鴻，旗下的利福國際（ 1212 ）在去年10月宣布，出售手上面值約6300萬美元的恒大美元計價債券，交易作價為6234萬美元。



  恒大債券亦吸引泛海系公司入市。在去年9月25日，匯漢國際（0214）旗下兩家公司泛海國際（0129）及泛海酒店（0292）公佈，向第三方購買三批恒大債券，涉及資金約2942萬美元。該三批債券面值共3600萬美元，總購入價較面值折讓18.28%。

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