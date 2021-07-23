中環IFC外望——壹傳媒：五月底持現金3.4億三成央行擬兩年內增持人民幣

外媒引述國際貨幣金融機構官方論壇（OMFIF）調查結果顯示，全球有30%的央行計劃在未來一至兩年內增持人民幣作為外匯儲備，比例遠高過去年調查的10%，而70%央行指長遠而言將增持人民幣。路透社報道，有三成央行表示未來不排除增持人民幣，兩成央行預計在未來一至兩年內計劃減持美元，亦有18%央行計劃同一時期減持歐羅。受疫情影響，14%因應歐洲央行實施負利率，計劃減持歐羅區國債，逾20%有意購買更多企業債券。調查顯示，26%央行計劃擴大其公司債券持有量，21%央行將增加股票配置。近三成「央行儲備經理、主權基金和公共養老基金」（GPI）將減少發達市場主權債券持有量，同時超過20%的GPI計劃購買更多新興市場政府債券，反映投資趨勢正朝向多元化。調查顯示GPI擔心金融市場的穩定性及其多樣化驅動的風險。75%央行及逾80%的養老基金認為，貨幣政策對金融市場和定價產生過度影響，近六成央行表示，若國內發生嚴重貨幣衝擊，願意動用30%以上的儲備金，逾40%的公共養老基金認為他們承擔過多的風險。調查亦指出，約92%央行投資綠色債券，另有21%央行已投資可持續股票，約65%中央銀行計劃增加其綠色債券持有量，去年只有45%。壹傳媒（282）公佈，截至5月31日擁有未經審核銀行及現金結餘約3.4億元，包括被保安局在6月發出通知凍結的銀行帳戶資金。集團未經審核銀行及現金結餘由3月31日至5月31日期間減少逾1.8億元，主要由於償還黎智英1.5億元股東貸款，以及集團4月至5月業務營運有關的開支淨額。集團又表示，6月29日收到一名獨立第三方買家就集團可能出售台灣業務的不具法律約束力建議，若有關出售落實，集團將不再在台灣維持任何業務。根據《上市規則》，聯交所要求集團提供是否仍然保持足夠水平的營運及資產的詳細評估，以保證維持上市地位。壹傳媒股份將繼續暫停買賣。高瞻