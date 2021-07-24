港股腳軟挫401點 體品股現散水潮

東京奧運昨晚開幕，惟持有體育用品股的投資者借勢出貨全線偏軟，龍頭李寧（2331）插8.3%；中國動向（3818）下滑近6%：特步（1368）走低7%連跌六日；藍籌股安踏（2020）下跌4.6%，錄得六連跌。
月初赴美上市的滴滴傳將面臨中國當局施加嚴厲、甚至是前所未有的處罰措施，內容包括罰款、叫停部份業務、引入國資，更嚴重時可能會勒令其從美股退市，隔晚滴滴於美市股價插逾一成，消息嚇窒一眾本港科網股。「ATM」走弱，美團（3690）跌2.36%，收報273.2元；股王騰訊（700）跌2.39%，收報531元；阿里巴巴（9988）跌1.06%，收報205.2元。
安踏六連跌挫4.6%
藍籌金融股港交所（388）午後跌幅擴大，是推低大市元兇之一，終收挫3.52%，報521元；醫藥股藥明生物（2269）走低3.06%，收報129.7元。相反，石藥（1093）成為升幅最大藍籌股，逆市上揚1.89%，收報10.78元。
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，港股走勢偏弱，一直處於捱打狀態，與外圍市場相比，恒指跟跌不跟升，加上收緊不同行業政策連日出台，後市料難收復二萬八關口，相信會考驗二萬七支持，甚至將26800點的牛證重貨區「打靶」。他又指，下月初起股票印花稅將會上調，觀察到近日北水逐步減少，調高印花稅會否對北水南下有影響，相信是大家要關注的重點項目之一，亦是左右後市因素。