內地擬加強整頓 教育股面臨退市 港股勢失守二萬七關

中國打擊補習風氣，著手加強整頓教育行業，上周五傳出中央文件，禁止學科培訓機構上市融資，並嚴禁資本化運作，上市公司不得通過股票市場融資投資學科培訓機構，已令一眾教育股當日率先洗倉式下瀉。不過有關政策上周六正式公佈，已不是市場傳聞，證券界料本周殺傷力仍巨大，教育板塊股份壓力沉重，中信證券認為，已上市機構或面臨退市風險。消息勢令投資者入市氣氛低迷，將進一步拖低恒指，很大機會跌穿二萬七關口。國務院上周六正式確認發佈《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，要有效減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓負擔（雙減）。昨日教育部發佈解讀，指出校外培訓項目收費水平高昂，資本過度湧入存在較大風險隱患，導致學生作業和校外培訓負擔過重，家長經濟和精力負擔過重，「嚴重對沖了教育改革發展成果」。信證：進入強監管時代當局指，雙減政策意見明確五方面舉措，包括堅持從嚴審批機構、嚴禁資本化運作、建立培訓內容備案與監督制度、嚴控學科類培訓機構開班時間、以及學科類收費納入政府指導價。中信證券昨日指出，未來K9（九年級，即應付初中升高中公開試）學科類培訓機構或將進入長時間的強監管時代，不論是經營發展還是資本化運作均被限制，估計已上市的機構或要面臨退市或剝離學科類業務風險，並提醒學前教育培訓和高中學科類培訓也有一定的監管風險。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，今年5月中國已實施一輪新版《民辦教育促進法實施條例》，嚴管K9教育，連同今次雙減政策亦限制補習生意，收入必定銳減，有關公司只能轉型。他又提醒，近期監管風暴的兩大主角科網股及教育股，均普遍以可變利益實體（VIE）結構上市，藉此規避監管，如有關當局決定雷厲規管，不可忽視退市風險。華盛證券分析師聶振邦表示，暫時教育股未有即時退市危機，但監管規模是史無前例嚴厲，有關行業無法拓展，相信很多教育股下半年度的收入及盈利將會顯著收縮。港股ADR夜期齊向下在中國多重監管憂慮下，上周恒指累跌683點，報27321點，上周五美股時段的中概股再遭急拋售，拖累港股ADR港股比例指數報27065點，較上周五收市跌255點；夜期收報27060點，低水262點，預示今日大機會低開。聶振邦相信，如今日恒指跌穿二萬七關口，本周走勢都會偏淡，下關先看26800點，再跌穿已是牛熊證街貨密集區26500點水平。