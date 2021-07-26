電子消費券下月登場 商家大推優惠搶客

電子消費券仍未到市民手上，不少零售商已藉著消費券「契機」，紛紛推出一系列優惠，以搶佔市場份額。有學者指出，商家藉此先搶佔市場，但料市民未必會因此而失去預算，並相信消費券要達到目的，必須要有時限性，時限愈短效果愈大。第一期電子消費券最早於8月1日派發，各大商家已搶先出招迎接政府發放的消費券，當中包括香港科技探索（1137）（前稱香港電視）旗下的HKTVmall，推出限時以7折優惠，現時購買價值500元的HKTVmall現金禮券連免運費，顧客於旗下全線門市，使用八達通卡、支付寶或微信支付即可購買。雖然政府消費券未發出，但商家已搶先用優惠爭取市民消費，改善現金流。HKTVmall推七折禮券HKTVmall以書面回覆查詢時表示，是次推出的7折現金禮券購物優惠，折扣幅度比以往優惠活動大，顧客反應熱烈，期望藉此刺激顧客消費意欲，相信今次優惠活動有助帶動營業額增長。記者上周到訪HKTVmall位於九龍灣分店，觀察到數分鐘內已有數名顧客購買7折優惠券。另一零售商、日本城母企國際家居零售（1373）亦藉著消費券推出限時優惠，於日本城網店購買300元電子禮券，即送總值200元的電子現金券；客戶於網店上可選擇以八達通卡、支付寶或微信支付作為支付方式，而購買有關電子禮券數量並無限制，每張定單可使用多於一張電子禮券。料時限愈短效果愈大對於有關措施會否帶來更大經濟效益，中大經濟學系副教授莊太量莊太量指，有關商店以售賣生活用品等消費品居多，料市民未必會因而「洗凸咗」，相信消費券要達到振興經濟目的，必須要有時限性，「時限愈短，效果則愈大」，參考過往例子，一般政府補貼100元，市民會消費多10元以上，預料會對經濟帶來提振作用。