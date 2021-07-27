多個行業整頓 科網教育股重挫 港股瀉1129點 僅九藍籌錄升幅

內地加大力度整頓多個行業，監管風波伸延至科網、教育及物管，科網股、教育股及物管股齊齊跳水，大市一片愁雲慘霧，恒指低開後持續探底，最多急插1144點，見過26177創今年最低，收插1129點造26192，是去年5月22日後最大跌幅，兩日累瀉1531點。港股交投急增至2682億元，為4月8日以來最多，北水合計淨流出63億元，連續第6日流出。中央加強整肅各行各業，內地股市全線走弱。上證指數失守3500關口，連跌兩日，收報3467點，跌2.3%；深成指數收報14630點，降2.6%；兩市成交1.42萬億元人民幣，連續4日超過萬億元人民幣。內地反壟斷監管落下重錘，市監總局出招責令騰訊（700）30日內解除網上音樂獨家版權，騰訊股價失守500元大關，收瀉百分之7.7報490元；美團（3690）勁插近一成四收報235.6元，獨力拖低大市274點；阿里巴巴（9988）跌穿200元關，急降6.4%，收報192.1元。科指創近一年低全日只得九隻藍籌股錄得升幅。海底撈（6862）發盈喜，但上半年業績表現並不達到管理層預期，股價大插逾一成六收報34.7元；藥明生物（2269）瀉近一成收報117元；平保（2318）收低5%報67.7元。科指盤中低見6752創近一年低，逼近科指推出首日的低位6677點，收市大挫477點報6790點，跌幅達6.6%。國指捱沽，收造9355點，下滑483點。156隻恒指牛證「打靶」投資者資金泊入公用股避險，展現抗跌力，中電（002）升1.7%；煤氣（003）走高0.5%；長江基建（1038）揚0.8%；電盈（008）逾58億出售數據中心業務，料收益逾14億元，股價上漲1.7%。「雙減」政策正式生效，中資教育行業捲起監管風暴，面對歷來最大政策風險，新東方（9901）跌近五成，大插四成七；新東方在線（1797）暴跌三成三。衍生工具市場亦血流成河，全日有156隻恒指牛證被收回，即俗稱「打靶」，重災區落在26800及26500水平，重磅藍籌騰訊亦有98隻牛熊遭收回，美團有81隻。法興上市產品銷售部董事周翰宏表示，昨天大部份輪證投資者都積極買入牛證或買入認購證（Call輪）博反彈，特別在午前部署，追沽反而不多，但午後恒指稍稍反彈後再尋底，投資者「已經絕望」，尾盤流入資金已不多。耀才證券研究部分析員鄧均樂表示，市場氣氛悲觀，由上月高位29000水平跌至目前接近26000，跌幅大約3000點，但現時未觀察到即將停止下跌的訊號，而且權重佔比較大科網龍頭持續下滑，料將加大指數下行的壓力。