快手小股災跌破底 時代天使同創新低

港股昨日暴瀉逾千點，拖累多隻今年上市的新股最終難逃破底命運。今年以來，共有67隻新股上市，僅有20隻新股仍錄得升幅，另有43隻新股已經「破底」，今年焦點新股快手（1024）亦跌穿上市價，收報114元，創歷史新低，較歷史高位415元，累跌逾72.5%。本年度「賺錢王」時代天使（6699）昨日急插逾17%，跌穿400元大關。據本報統計，截至昨日，今年共有67隻新股在本港上市，僅有20隻新股仍錄得升幅，43隻新股已經「破底」，4隻新股無升跌。勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，今年新股表現欠佳，主要是因為今年市況差，加上多隻大型新股為第二上市公司，其股價未必錄得太大升幅，而多隻細型新股缺乏資金「炒作」，惟現時受追棒的醫療股仍有升幅。今年熱門新股、超購1203倍的快手昨日「破底」，其近來受到各方打擊，股價不斷下探。大行摩根士丹利在7月上旬，將快手的投資評級由「增持」降至「減持」，而目標價由300元大削減至130元。再加上內地網信辦上周公佈嚴禁16歲以下未成年人出鏡直播，以及昨日中央再次加大反壟斷監管。快手昨日股價終失守上市價115元，一度穿至112.6元，創上市以來新低，昨日收報114元，跌15.5點或11.97%，較歷史高位415元，低逾72.5%。現時仍受追捧醫療股另外，本年度的「賺錢王」時代天使（6699）昨日亦創歷史新低，並跌穿400元大關，一度跌至370元，收報380元，較上周五歷史高位461元，急插81點或17.57%。超購2078倍的時代天使在今年6月16日上市，首日升幅達1.31倍，每手帳面進帳45600元。