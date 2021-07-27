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銀債開售一周 滙豐：認購創紀錄

2021-07-27 列印
　　今批銀色債券（Silver Bond）自20日以來開售已逾一周，多家銀行表示認購反應熱烈。滙豐表示，截至昨日累計的銀債認購金額及宗數均已超越去年的紀錄，創下該行歷史新高。招商永隆銀行則表示，認購首五天(20日至26日) ，平均每名客戶認購金額近港幣32萬元，首五天認購人數較去年增長近1倍。

        上周銀債的首日認購反應熱烈，中銀香港（2388）錄過萬宗申請，認購人數較去年上升6成，每人平均認購手數為25手。恒生指銀債首日的總認購人數及總認購金額均較去年有所上升。





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