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中匯：雙減政策對業務不構成影響

2021-07-27 列印
　　民辦商科高等教育集團中匯（382）首席執行官廖伊曼表示，內地教育培訓行業的「雙減」政策，重點針對K12階段的校外教育，與中匯的高等教育及職業教育業務沒有直接關係，不見得對他們的業務及將來的併購構成影響，反而認為新政策利好集團旗下的職業教育。該公司昨日派發首9個月成績表，收入按年增近五成，並創上市新高。

　　對於國家正在推動的職業教育，首席運營官劉文琦指出，集團堅持積極佈局高職院校，未來會往智能製造、芯片數據、大健康方向拓展，制定人才培養計畫。職業教育業務在2021年中已由集團的「其他收入」變成「主營業務」。





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