電盈58.5億售數據中心 消息帶動逆市升1.7%

電訊盈科（008）昨日公布，以7.5億美元（約58.5億港元），向數字基礎設施投資公司DigitalBridge Group出售旗下數據中心業務－DC集團，預期錄得不少於約14.04億港元收益。電盈公告披露，DC集團包括Powerbase HK及DC Malaysia，為香港及馬來西亞客戶提供數據中心服務，去年底止年度賺2010萬元。分析預期出售資產後定位更清晰，但難言會否派特別股息。但該消息令電盈在大跌市中仍逆市升1.7%。電盈去年度年報披露，該公司去年以馬來西亞幣1.34億令吉（約2.46億元）收購DC Malaysia。電盈預期，將從交易中確認不少於1.8億美元（約14.04億港元）收益。所得收益將用於創造股東價值，例如進行策略投資、回購公司股份、償還債務或作一般企業用途。電訊盈科表示，是次交易將可延續公司釋放股東價值的策略，並有助該公司精簡業務，專注於科技、知識產權開發和服務；實現數據中心業務的價值；以及留資本分配靈活性。該公司又指，中立營運伺服器託管服務是與港電訊、媒體和企業方案業務不同的業務。建議剝離數據中心業務將使公司能更好地集中和加強其核心服務和產品，為客戶和股東創造更多價值。另外，由於交易可實現數據中心業務的價值，並為公司保留資本分配靈活性。業務增長潛力大意博資本亞洲執行合夥人鄧聲興表示，電盈出售數據中心的作價合理，隨著市場對5G等數據服務的需求增加，數據中心業務的增長潛力十分大，並且是一個有增值及可帶來現金流的業務，而近來數據中心服務商新意網（1686）的估值亦有所上升。鄧聲興又指，過去電盈被認為其市場定位不清晰，故市場憧憬該公司會進行業務重組，但一直未有發生，他認為電盈是次變賣數據中心是為了令其市場定位更清晰，專注其核心業務的發展。