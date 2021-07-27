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傳亞馬遜接受虛幣 比特幣飆一成

2021-07-27 列印
　　市傳美國電商巨頭亞馬遜或於今年底前，接受比特幣作為支付工具，未來亦計畫接受以太幣等的虛擬貨幣，並研究創建自家的虛擬貨幣，預料最早可將在2022年推出。受亞馬遜的傳聞加持，推動比特幣價昨日急漲，最多曾升逾15%，高見39681.32美元。

　　外電報道，Amazon正在招聘有經驗的數碼貨幣及區塊鏈人才，以領導其支付團隊，制定亞馬遜的數碼貨幣和區塊鏈戰略和產品路線圖，Amazon可能容許用戶以加密貨幣如比特幣支付。



　　消息又指，Amazon正研究在未來添加其他成熟的加密貨幣。

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