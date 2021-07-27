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最快本周上市聆訊 網易雲音樂料籌78億

2021-07-27 列印
　　新股近期表現雖然差強人意，但排隊來港上市的公司仍絡繹不絕。市場消息指，網易（9999）旗下網易雲音樂最快本周內進行上市聆訊，料集資約10億美元（約78億港元）。

　　網易雲音樂據傳最快本周內進行上市聆訊，擬集資約78億港元。網易雲音樂在2013年開始提供服務，其去年收入按年升逾1.1倍，至約49億元（人民幣，下同），當中在線音樂服務業務佔總收入53.6%，而社交娛樂服務及其他則佔46.4%。網易雲音樂去年虧損按年擴大46.4%，至29.5億元。該公司在5月底提交上市申請。



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