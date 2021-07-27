中環IFC外望——開發數碼人民幣 置螞蟻騰訊於困境

據《華爾街日報》報道指出，央行最近幾個月加快了數碼人民幣的測試，將支付寶（Alipay）和微信支付（WeChat Pay）置於一個困境，但他們沒有選擇，只能參與其中，儘管此舉可能侵蝕他們多年來積累的客戶群。
據悉，有員工擔心，此舉意味着中國政府正逐步瓦解螞蟻集團在國內擁有超過10億用戶的移動支付系統。不過，儘管有這些擔憂，螞蟻集團仍決心推進數碼人民幣試點，反映公司正處兩難困局。
滙豐調查：98%港人憂晚年生活財務
滙豐保險推出全新的滙豐裕達年金計劃，指該計劃可提供長達25年抗通脹回報。滙豐保險香港行政總裁文德華昨日表示，預期滙豐保險上半年銷售增長可達雙位數。他又相信澳門能夠成為大灣區業務的重要增長動力，但仍主要專注於香港業務。滙豐保險亦於會上發表「香港的活躍豐盛晚年：躍動無限耆」調查結果，指有98%受訪者表示對晚年生活有財務憂慮，包括健康護理費用、儲備不足等。
該調查顯示，600名30至70歲的成年人中，98%受訪者表示對晚年生活有財務憂慮，當中主要的考慮為醫療/健康護理費用（66%）、資金不足（51%）、為固定收入保障的需要（38%）等，只有不足四分之一（24%）港人預計退休年期為20年或以上。在該群組中，僅16%已為20年或以上的退休生活作出妥善規劃。調查又指年金被視為退休後的三大收入來源之一，38%受訪者表示年金是獲取固定收入來源的首選方式。
調查亦指，隨著預期壽命增長，護理需求隨之增加，有43%受訪者表示願意支援診斷患有認知障礙症的父母，24%會考慮辭去工作照料患病父母。但只有28%受訪者表示有足夠資金儲備照料患病父母。
高瞻