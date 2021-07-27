中環IFC外望——開發數碼人民幣 置螞蟻騰訊於困境

中國央行正加快對數碼人民幣的發展，外媒報道指，內地要求兩大私人科技企業螞蟻集團及騰訊（700），參與開發數碼人民幣，惟此舉或對螞蟻及騰訊的支付網絡造成威脅，亦有螞蟻員工擔心數碼人民幣實際是蠶食其建立多年的流動支付系統。據《華爾街日報》報道指出，央行最近幾個月加快了數碼人民幣的測試，將支付寶（Alipay）和微信支付（WeChat Pay）置於一個困境，但他們沒有選擇，只能參與其中，儘管此舉可能侵蝕他們多年來積累的客戶群。據悉，有員工擔心，此舉意味着中國政府正逐步瓦解螞蟻集團在國內擁有超過10億用戶的移動支付系統。不過，儘管有這些擔憂，螞蟻集團仍決心推進數碼人民幣試點，反映公司正處兩難困局。滙豐調查：98%港人憂晚年生活財務滙豐保險推出全新的滙豐裕達年金計劃，指該計劃可提供長達25年抗通脹回報。滙豐保險香港行政總裁文德華昨日表示，預期滙豐保險上半年銷售增長可達雙位數。他又相信澳門能夠成為大灣區業務的重要增長動力，但仍主要專注於香港業務。滙豐保險亦於會上發表「香港的活躍豐盛晚年：躍動無限耆」調查結果，指有98%受訪者表示對晚年生活有財務憂慮，包括健康護理費用、儲備不足等。該調查顯示，600名30至70歲的成年人中，98%受訪者表示對晚年生活有財務憂慮，當中主要的考慮為醫療/健康護理費用（66%）、資金不足（51%）、為固定收入保障的需要（38%）等，只有不足四分之一（24%）港人預計退休年期為20年或以上。在該群組中，僅16%已為20年或以上的退休生活作出妥善規劃。調查又指年金被視為退休後的三大收入來源之一，38%受訪者表示年金是獲取固定收入來源的首選方式。調查亦指，隨著預期壽命增長，護理需求隨之增加，有43%受訪者表示願意支援診斷患有認知障礙症的父母，24%會考慮辭去工作照料患病父母。但只有28%受訪者表示有足夠資金儲備照料患病父母。高瞻