科指急瀉8%續創新低 港股現股災 三日挫2637點

中國監管潮持續，內地股市尾段突然急插，上證指數收報3381點，跌2.49%，連跌三日；深成指數收報14093點，降3.67%；創業板指數收報3232點，走低4.11%。滬深兩市成交合計1.53萬億元人民幣，連續五日超過萬億元人民幣。
「ATM」拖低634點
隨著中央整頓力度加大，加上「女股神」Cathie Wood旗下基金加快減持多隻中概股，科技股再受重創。騰訊（700）股價瀉近9%，收報446元；阿里巴巴（9988）大挫6.4%，收報179.9元；美團（3690）失守200元關，兼以全日低位收市，收瀉逾17%，報194元，「ATM」三股合計拖低恒指634點。此外，阿里旗下阿里健康（241）大插18.5%，收報10.12元，為表現最曳藍籌股。
京東系全線插水
京東系方面，京東（9618）瀉9.4%，收報242元；京東健康（6618）勁跌22%，收報65.25元；京東物流（2618）大插約11%，收報26.8元。嗶哩嗶哩（9626）與百度（9888）齊創本港上市後新低，分別收挫12%及收跌7.3%。
監管風暴續衝擊中港股市，藍籌股大致「見紅」。港交所（388）急滑6.6%，收報467.2元；藥明生物（2269）插7.8%，收報107.9元；友邦（1299）下滑3.9%，收報89.25元。相反，中石油（857）獲高盛重申「確信買入」評級，股價逆市靠穩，收升0.6%，報3.24元；大笨象滙控（005）表現硬淨，收漲1.77%，報43.1元；中信（267）於跌市中展現抗跌力，收揚2.4%，報8.22元，是升幅最大藍籌股。
耀才證券研究部總監植耀輝認為，大市跌勢兇險，投資者紛紛拋售手上股份，他預期大市短期會出現技術反彈，但相信只會一閃即逝，股民應借機減磅。