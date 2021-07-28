美股受壓 杜指跌85點

C朗拿度已經結束歐國盃比賽之後的休假，周一返回祖雲達斯報到，粉碎離隊傳聞，此舉吸引大批球迷在訓練基地場外守候。 三十六歲的C朗拿度延遲歸隊，但現已回到祖雲達斯會合隊友，準備參加季前集訓，並於周一抵達訓練基地報到，與在場守候的球迷簽名及合照，相當親民。 副主席尼維特派定心丸 現時C朗拿度的合約還有一年就完結，不過仍未有傾談續約。除了巴黎聖日耳門傳過有興趣買入C朗，美職聯球隊甚至亞洲球隊都盛傳是他的新東家。然而，祖雲達斯強調不會放走C朗，希望他在新教頭艾歷基領導下，幫助老婦人重奪新一季意甲冠軍。 意大利傳媒消息指，祖雲達斯不太想與C朗續約，因為他的薪酬實在太高。現時他的年薪為五...

2021-07-28