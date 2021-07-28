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美股受壓 杜指跌85點

2021-07-28 列印
        港股連日急挫，加上國際貨幣基金組織（IMF）調低中國在內的亞洲區增長預測，美股昨晚亦受壓下跌，杜指早段跌192點，報34952點；納指跌167點，報14637點。至於標指則跌20點，報4401點。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35058點，跌85點；納斯達克指數收報14660點，跌180點。



　　滙控（005）美國預託證券價格曾見43.47港元，較香港收市價升0.37港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見449.09港元，較香港收市價升3.09港元。

　　經濟數據方面，美國商務部公佈，6月耐用品訂單按月增長0.8%，較市場預期增長2.1%遜色，而扣除運輸的耐用品訂單按月增長0.3%，亦較市場預期增長0.8%為低。
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