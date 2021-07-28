股票投資組合轉賺 外匯基金半年大豐收

香港金融管理局（金管局）昨日公佈，外匯基金今年上半年未經審計的財務狀況。截至今年6月底，外匯基金錄得1027億元的投資收入，其中未計及其他投資的次季估值變動，較去年同期為96億元大增逾9.6倍。若撇除其他投資收入，今年上半年的外匯基金投資收入為630億元，而次季外匯基金投資收入為514億元，按季升4.43倍，今年首季外匯基金投資收入為116億元。金管局總裁余偉文表示，持續寬鬆的貨幣政策和財政措施，以及疫苗接種率提高，帶動環球經濟在今年上半年逐步復甦，由於股票市場延續去年第4季升勢，所以外匯基金股票組合錄得良好收益。余偉文續指，但受到預期通脹升溫的影響，美國國債長期收益率在第一季顯著飆升，債券組合投資收入相對失色。展望下半年，余偉文認為，投資環境仍存在頗多變數，市場預期聯儲局可能考慮開始逐漸縮減買債，亦關注通脹上升是否暫時性，一旦通脹壓力升溫，觸發債息急升，將會造成金融市場波動。金管局會小心謹慎管理外匯基金，確保外匯基金能繼續有效維持香港貨幣及金融穩定。上半年進帳1027億若不計其他投資收入，今年次季外匯基金投資按年升3.17倍，去年同期次季外匯基金投資錄得123億元。今年上半年，香港股票、其他股票及外匯投資收益均由虧轉盈。期內香港股票投資收益為125億港元，去年同期則虧損196億元；其他股票投資收益為464億港元，去年同樣錄得虧損154億元；非港元資產外匯估值上調28億元，去年估值下調244億元。未計及第二季估值變動，今年上半年其他投資收益為397億元，而去年同期虧損為57億元，而債券投資收益則按年大減98%，至13億元。另外，今年上半年其他收入為1億元，按年持平。而利息及其他支出的虧損則收窄至33億元，去年同期虧損為102億元。至於外匯基金淨收入方面，今年上半年錄得淨收入995億元，去年則錄得淨虧損5億元。