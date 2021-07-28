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中銀香港：銀債認購破紀錄

2021-07-28 列印
　　今批銀色債券的認購期將於本月30日下午2時結束。綜合4家證券商共接獲近5.92億元認購額，中銀香港（2388）亦指該行認購銀色債券的認購人數及金額已突破該行的歷史紀錄。

　　中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌昨日表示，銀色債券認購反應熱烈，目前經該行認購人數及金額均創歷史新高，指客戶主要經分行認購，使用手機銀行認購的人數為去年的2倍，並預計最終認購人數或會增至20萬人，總認購金額達600億元。



        證券商方面，信誠證券、輝立證券、耀才證券及致富證券的認購人數分別為620人、413人、1200人及637人。耀才證券及致富證券的認購金額均破億元。

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