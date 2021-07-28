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Tesla純利勁升近十倍

2021-07-28 列印
　　美國電動車生產商特斯拉（Tesla）公佈第二季業績，純利首次衝破10億美元大關，達11.4億美元（相當於88.5億港元），較去年同期升近10倍；經調整純利16.16億美元，按年增加約2.6倍；每股盈利為1.45美元，優於市場預期的98美仙。

　　該公司於季內收入達119.6億美元（相當於932.9億港元），按年增加98%。其中，電動車交付量達20.13萬輛，創單季新高紀錄，並帶動相關毛利率升至28.4%。汽車業務收入錄102.06億美元，按年增97%，汽車毛利率為28.4%，增298個點子。



　　旗下Model S/X生產2340輛，按年跌63%。



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