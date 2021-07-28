恒大突撤派特別息 兼遭標普下調評級

深陷財困的中國恒大（3333）在不到兩個月時間，接連被三間信用評級機構下調評級。標準普爾昨日將恒大及其子公司信用評級，連降兩級至「B-」，展望為「負面」；中誠信國際亦將恒大及相關債項撤出信用評級觀察名單，展望調整為「負面」。另外，恒大董事會昨日討論派特別股息，惟該公司宣佈，經過充份討論，綜合考慮當下市場環境、股東及債權人權益、旗下各產業長遠發展等因素，決定取消特別分紅方案。繼遭到評級機構接連降級，董事會又決定取消特別股息計劃後，恒大全系股價昨日暴瀉。中國恒大（3333）收報5.81元，大跌13.41%，股價創2017年以來新低，本周暴跌約兩成；恒大汽車（708）收報10.58元，瀉16.03%；恒騰網絡（136）報2.81元，降16.86%；恒大物業（6666）報5.16元，插10.73%。促銷減債或影響利潤率標普將恒大、恒大地產和天基控股評級從「B+」下調至「B-」，展望為「負面」，並表示恒大融資渠道疲軟，會阻礙其資金流動和有序減少債務，或產生市場難以承擔的風險，建議恒大縮減銀行貸款，以避免在流動資金管理方面產生棘手問題。標普指出，恒大集團為遵守中央制定的「三條紅線」監管準則，在去年制定相應減債計劃，接連投入大量的資金用於償還債務；此外，恒大先後推出階段性房產價格促銷活動，但「商舖0元購」、「5.31購房節」等活動可能會導致其利潤率嚴重下降。作為恒大的核心子公司，恒大地產在流動性和槓桿方面正在面臨平行趨勢，恒大地產被當作其母公司的一面「鏡子」，標普對其的評級將會持續與恒大集團的評級同步變化。恒大地產之所以地位如此重要，因其佔恒大債務的70%，佔銷售和利潤的85%至90%。恒大地產的全資子公司──天基控股，是其母公司項目收購和離岸融資的唯一境外平台，因此這次天基控股的評級，受恒大地產影響同步降至B-，展望同樣為負面。