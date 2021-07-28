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LVMH收入大增56% 珠寶鐘表升幅最強

2021-07-28 列印
　　隨著市面消費回復生氣，奢侈品牌亦急速復甦，法國奢侈品集團LVMH公布今年上半年業績，期內收入錄287億歐羅，較去年同期184億歐羅，按年上升56%，主要為旗下Dior、Fendi及Louis Vuitton等品牌的銷售急增所致。

　　LVMH期內淨利潤收入為52.89億歐羅，按年增62%；經常性營業利潤則收入76.32億歐羅，按年增長44%。當中以珠寶鐘表部分收入升幅最為強勁，期內錄40.23億歐羅，按年上升近2倍；時裝和皮革製品部分收入亦按年增長81%，至138.63億歐羅。



        該公司表示，奢侈品業正從疫情恢復過來。 　　

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