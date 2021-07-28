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九置盈喜賺逾25億 英皇鐘錶珠寶料扭虧

2021-07-28 列印
　　多家上市公司昨日收市後發盈喜，其中經營海港城及時代廣場的九倉置業（1997）預計今年中期能扭虧為盈，截至今年6月底止，中期純利不少於25億元，而去年同期虧損44.54億元，主要由於集團投資物業未變現重估虧損大幅減少。

　　英皇鐘錶珠寶（887）亦預計，上半年賺不少於1.3億元，而去年同期蝕1.14億元，主要由於期內內地的零售表現持續理想，以及於港澳高檔消費重拾升軌，致期內總收入上升超過100%。



　　昨日股價大跌10.4%的九毛九（9922），收市後發盈喜，預計截至今年6月底止六個月，賺不少於1.8億元（人民幣，下同），上年同期蝕8590萬元。

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