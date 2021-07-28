羅兵咸：港娛樂與媒體業去年收入跌11%

羅兵咸永道昨日發佈報告，指出疫情對媒體行業產生深遠的影響，香港娛樂與媒體行業去年收入按年跌11.1%，至78.3億美元（約610.7億港元）；該行中國內地及香港媒體行業主管合夥人邱麗婷預計，今年本港娛樂與媒體行業收入將按年增長7.6%，至84億美元；料未來五年將達至100億美元，複合增長率4.38%。該行預期，從收入來看，與亞太地區及內地相比，香港受到的衝擊較大；數碼平台受疫情影響幅度較小，而現場音樂表演、電影和戶外廣告則受到最嚴重影響，當中香港電影去年收入下降72%，但在疫情緩和，社交距離限制放寬，預料今年該部份收入將增長64%，隨著電影院生意復甦，預料2024年其收入將回復至疫情前水平。中小企領先營商指數創三年新高香港生產力促進局昨日公佈2021年第三季「渣打香港中小企領先營商指數」調查，繼對上兩季連續上升後，本季指數再升4.4個百分點，至46.6，創2018年以來近三年同季新高。生產力局首席數碼總監黎少斌指，香港疫情稍為喘定，調查結果反映中小企已計劃增加投資及擴充人員規模，使業務盡快重回正軌，並說：「香港正全速建設為國際創新科技中心，中小企必須加快數碼轉型的步伐以抓緊商機」。渣打銀行（香港）有限公司大中華區高級經濟師劉健恆說：「國家出台政策支持，後疫情時期全球對科技創新的需求依然強勁，資訊及科技創新行業指數持續高企。」，同時，房地產業連續幾季表現不錯。行業指數方面，11個受訪行業之中有8個錄得兩年新高，表現最佳的「資訊及通訊業」、「地產業」、「社會及個人服務業」均升至50以上水平。本季綜合營商的五大分項指數方面，「環球經濟」繼上季後再次錄得最大升幅，由43.6漲至52.8；「招聘意向」分項指數為兩年來首次重回50以上水平，預期香港失業率將延續近期下降趨勢。高瞻