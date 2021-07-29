「女股神」旗下基金 再大手減持中概股

據ARK截至昨日日間披露的數據顯示，Cathie Wood繼旗艦基金ARKK沽清中概股後，中概股比例最重、專門投資金融科技的ARKF，於周二亦大手減持，9隻中資股的比重由11.72%降至8.25%，價值相等於1.22億美元（約9.5億港元）。當中美團（3690）賣出逾一半貨，比重從2.13%減至0.93%，拋售市值約值4595萬美元；平安好醫生（1833）比重由1.35%降至0.81%，價值2071萬美元。
周二沽貨達25億
至於今年3月底才成立的太空探索主題基金ARKX，中資股比重一日內由9.12%銳減至5.64%，涉及價值2061萬美元。該ETF組合擁有「ATM」及京東物流（2618）4隻中資股，其中京東物流比重從5.12%減至2.74%，價值1421萬美元；騰訊（700）ADR亦沽出九成貨，比重由0.75%降至0.07%，價值409萬美元。
中國網約車平台商滴滴出行在美國上市，引發中國監管力度升級，Cathie Wood在本月中於公開場合表示，中國科技股有機會出現估值重調，雖然股價已回落，但估計仍有機會進一步下滑。而她打理的ARKK在2月持有中資股最高比重有8%，當時持股包括騰訊ADR、百度（9888）美股、貝殼找房及虎牙，早前已全數沽清。