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蘋果上季多賺93% Alphabet業績創新高

2021-07-29 列印
　　美股近期踏入業績高峰期，多隻重磅科技股上季表現亮麗，其中蘋果公司的盈利按年升近一倍，收入更創歷來同期新高，按年升逾36%。蘋果上季iPhone銷售額395.7億美元，上升近50%，高於預期，並帶動整體毛利率升至43.3%。

　　而Google母公司Alphabet上季盈利及收入均創出新高。Alphabet則表示，受惠愈來愈多消費者網購及廣告支出增加，上季盈利增長1.7倍至185億美元；每股盈利27.26美元，高於市場預期。季內收入618.8億美元，按年升近62%，亦好過預期。



　　至於微軟（Microsoft）的盈利及收入上季均優於市場預期。

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