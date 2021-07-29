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中國整頓巨無霸 麥樸思：造福中小企

2021-07-29 列印
　　被譽為「新興市場之父」的Mobius Capital Partners創辦人麥樸思（Mark Mobius）接受外媒採訪時表示，中國政府嚴厲整頓國內龍頭企業是好事，或能造福中小型企業從中受惠。

　　麥樸思認為，中國政府目前正逐步對各行各業的大型企業，分階段性展開針對其壟斷行為的嚴厲審查，為中小型公司未來能夠在科技、教育和健康醫藥等行業有更好的發展前景鋪路。目前在中國有部份支柱行業由行業巨頭主導，而中小企業則被「排除在外」，政府近期出台的各項監管政策，正是為這些中小企開闢入場通道，長期來看能夠促進行業間的良性競爭，對中國市場來說是一件好事。



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