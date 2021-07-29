天境生物擬滬港上市 哈囉出行取消赴美IPO

中美關係持續緊張，再有中概股計劃回流本港上市；於美國上市的天境生物目前正在推進其在香港、上海股市雙重上市計劃，料最快明年完成；內地智能自動售貨機製造商友寶最快或於今年稍後來港上市，集資或高達5億美元（約39億港元）。另據報螞蟻集團旗下內地共享單車企業哈囉出行，亦取消在美國首次公開招股（IPO）上市計劃。外電報道，天境生物首席財務官朱傑倫表示，計劃在大中華區證券交易所，包括香港交易所（388）及上海交易所雙重上市，並正在實質性開展相關計劃，預計將於2022年完成，但受限於包括市場條件、董事會的進一步批准、公司股東大會的批准和獲得必要的監管批准等條件。友寶最快今年稍後登場天境生物董事會已批准擬新發行股份，並在上海證券交易所科創板雙重上市的初步方案。據悉，公司已聘用中金為保薦人。朱傑倫指出，實現雙重上市可助公司捕捉在岸市場的投資者，以支持公司向覆蓋全產業鏈的綜合性生物製藥公司轉型。另外，外電引述知情人士透露，友寶正考慮來港上市，集資或高達5億美元（約39億港元），該公司正與投行就潛在上市事宜進行合作，最快或於今年稍後上市。據知情人士表示，友寶還考慮於上市前進行一輪融資，但尚未最終確定融資規模，並估計該公司目前估值約10億美元（約78億港元）。該公司於2019年曾進行過一輪融資，集資達16億元人民幣，螞蟻集團領投。友寶在2011年成立，為阿里巴巴（9988）的戰略合作夥伴之一。近期內地加強對互聯網企業進行審查，據本地傳媒報道，內地共享單車公司哈囉出行放棄在美國上市計劃，該公司指，經過管理層慎重考慮，已向美國證券交易所委員會發出聲明，要求撤回此前提交的IPO申請。據悉，中國監管機構近期對互聯網企業作出嚴格審查和整改，導致在美國上市的中國互聯網企業股價大跌。