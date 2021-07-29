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小米自動駕駛部門 招聘500技術人員

2021-07-29 列印
　　小米（1810）早前宣佈集團進軍電動汽車市場，集團董事長雷軍昨日在微博公佈，小米汽車自動駕駛部門將公開招聘，首批招募500名自動駕駛技術人員。該招聘廣告顯示，小米汽車自動駕駛部門「誠邀500技術精英」加入，專門負責自研L4級智能駕駛能力，員工獲聘後亦可以於全國多地辦公。

  此前有報道指，內地各個城市均爭取引入小米汽車，外界關注小米造車進展。內媒引述消息指，安徽省國資委正接觸小米汽車，有意把小米汽車引入合肥，但未有具體招商政策。據報，江淮汽車內部人士透露，江淮汽車將為小米汽車代工，小米汽車首款車型可能主攻20萬元人民幣以下市場，並將佈局換電業務。



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