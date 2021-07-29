  • 2021年7月29日 星期四
  • 31º
  • 77%
熱門： 何詩蓓東京奧運陳約臨消費券姜濤

日報新聞 > 金融

呷哺呷哺全票罷免前CEO趙怡

2021-07-29 列印
　　近期頻頻發生人事變動的火鍋餐飲企業呷哺呷哺（520），於昨日召開特別股東大會議決董事罷免議案，最終以100%全票贊成，議決通過罷免趙怡執行董事職務，於昨日起生效。是次呷哺呷哺出席投票的股份數目，佔公司已發行股本74.33%。

　　呷哺呷哺在前日曾發布罷免董事的「補充公告」，提供趙怡和董事會主要分歧的進一步資料。該公司公告披露，呷哺呷哺間接全資附屬公司「北京呷哺」部份高級管理人員的委任及罷免，未經其唯一股東（即呷哺呷哺餐飲管理（香港）控股有限公司（「香港呷哺」））董事會或呷哺呷哺餐飲管理（中國）控股有限公司董事會決議進行，公司認為屬於越權行為。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd