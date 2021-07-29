中環IFC外望——14款App須再整改 騰訊榜上有名

內地繼續向科網企業開刀。工信部昨日發佈《關於App開屏彈窗訊息騷擾用戶問題「回頭看」的通報》，騰訊（700）旗下的QQ閱讀等14款App，被指未嚴格落實整改要求，出現整改不徹的情況，並要求下月3日前完成徹底整改，若仍不到位，將依規展開處置。工信部官網昨日公佈，工信部通報14款App未嚴格落實開屏彈窗信息整改要求，並指有關軟件存在問題整改不徹的情況。工信部的通報又指出，前期工信部針對用戶反映強烈投訴較多的開屏彈窗信息騷擾用戶等違規行為進行集中整治，督促企業重視用戶訴求，解決在開屏信息頁面中存在利用文字、整屏圖片、視頻等方式欺騙誤導用戶跳轉等問題。工信部指出，上述14款App應在8月3日前完成徹底整改工作。逾期不整改或整改不到位的，將依法依規組織開展相關處置工作。據了解，今年以來工信部組織第三方檢測機構對手機應用軟件進行檢查，重點督促用戶反映問題較多的實用工具、學習教育、生活出行、求職招聘、運動健身等五類企業進行整改，並進一步加大對App彈窗信息關不掉或者未顯著提供關閉功能標識，開屏信息、彈窗信息利用文字、圖片、視頻等方式欺騙誤導用戶跳轉至其他頁面等突出問題的整治力度，充份保障用戶的知情權和選擇權。澳博上葡京擬明日開幕據澳門電台報道，澳娛綜合董事局主席何超鳳表示，澳博控股（880）旗下「上葡京」綜合度假村爭取於本周五（30日）開幕，第一階段開放「上葡京」一間酒店的半幢，約300多間客房，未來將再多開放其他客房，爭取今年完全開放。她又稱，政府批出150張賭枱，正積極準備如何分配，會適時公佈。被問到內地疫情反覆會否影響酒店開幕，何超鳳稱，新冠疫情已持續一段時間，疫情反覆但未到最嚴重情況，不憂慮會受疫情影響。高瞻