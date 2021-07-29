杜指收市跌127點 納指續升 美息不變 儲局暗示將減買債

美國聯儲局結束一連兩日議息，並於今晨公布議息結果。一如市場所料，聯儲局公開市場委員會一致議決，維持聯邦基金利率目標範圍在0至0.25厘，為連續第11次會議沒有調整利率。在議息結果公布前，外圍股市觀望，杜指早段曾跌116點報34942點；標普指曾跌8點，報4393點；納指則升120點報14781點。儲局重申會每月購買八百億美元國債和四百億美元按揭抵押證券，直至就業和通脹有更多實質進展，但認為美國經濟距離這個標準已經有進展，未來數次議息會繼續檢視。聯儲局重申通脹雖然升溫，但主要只是反映暫時性因素，總體金融狀況保持寬鬆，會維持現時利率水平直至充分就業，和通脹有望一段時間內適度超過2%的目標。美國聯儲局主席鮑威爾表示：「我們認為（就業）還有一些失地要收復，我們或看到（變種病毒）對經濟有影響，左右（市民）回到勞工市場的進度。未來數次議息，我們會繼續檢視經濟達標的進展，預早向外界公布，我們會嘗試更清晰表達我們的想法。我們正研究放慢購買資產步伐，明顯距離考慮加息很遠。」杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34930點，跌127點；納斯達克指數收報14762點，升102點。滙控（005）美國預託證券價格曾見43.14港元，較香港收市價升0.39港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見482.97港元，較香港收市價升35.77港元。恒生銀行(011)環球資本市場經濟研究部主管兼首席經濟師薜俊昇表示，聯儲局是次仍按兵不動，主要由於局內官員應該還未傾妥縮減買債一事，加上過去一個多月，金融市場較為波動，尤其美國長債息率顯著回落，令收水迫切性減低，同時Delta肆虐，相信局方亦會再作觀望才行事。他估計於八月舉行的Jackson Hole全球央行年會及九月再次議息時，聯儲局主席鮑威爾或會透出更多有關未來政策的口風。對於聯儲局今次議息，東亞銀行(023)高級外匯市場策略師葉澤恒認為，重點落在聯儲局對通脹及疫情反彈的看法，相信局方會提及高通脹情況或較原來預期處於更長時間，但通脹最終會回落，並表達對最新疫情傳播力的關注度提高，惟重申對影響經濟復甦的風險不大。料2023年始會加息薜俊昇續料該局將於今年底或明年初才會啟動縮減買債，並要到2023年始會加息。