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大行籲候位吸納美團

2021-07-29 列印
        中國本周一對外賣行業進行整治，要求企業保障外賣員權益，龍頭股美團（3690）成本勢上升，近日隨大市急跌，但大行紛紛出言力撐。摩根大通認為，當局的指導意見並非強制美團為所有外賣員買社保，對未來盈利能力影響輕微，呼籲投資者應逢低吸納。

        摩通表示，當局日前公布的《關於落實網絡餐飲平台責任切實維護外賣送餐員權益的指導意見》，需關注美團為旗下外賣員買社保的成本增加。



  該行預計，提升保障成本措施，或令每張外賣單成本增0.05人民幣，而去年中國取消一次性增值稅，相等於每單成本0.2元，換言之已遠抵銷今次成本。

  摩通相信，美團在2025年要達成每張訂單利潤超過1元的目標很容易實現，因此維持「增持」評級，目標價予400元。
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