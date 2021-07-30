企業績佳 美經濟加快增長 聯儲放鴿 杜指標指曾創新高

美國聯儲局維持鴿派作風，未有縮減買債規模計劃，美經濟加快增長，美股繼續向好，其中杜指早段曾升逾200點，重上三萬五水平再創新高；標普500指數亦曾升0.6%再創新高；納指亦升0.5%，逼近歷史高位。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35084點，升153點；標普500指數收報4419點，升18點；納斯達克指數收報14778點，升15點。滙控（005）美國預託證券價格曾見43.38港元，較香港收市價升0.48港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見482.50港元，較香港收市價跌9.50港元。由於企業績佳，杜指成份股普遍造好，早段30隻成份股僅3隻錄得下跌，其中美國運通曾升近2%領漲。科技股方面，Tesla曾升逾4%，見676.09美元；美國超微公司（AMD）則創新高，曾升逾5%報102.89美元；Zoom則升逾7%，見396.89美元。中概股普遍回落周三勁彈的中概股普遍回落，其中貝殼曾跌逾一成，見23.75美元；教育股高途曾跌9%，見3.27美元；嗶哩嗶哩亦跌4%，低見88.71美元。惟中概電動車股齊齊造好，蔚來汽車股價曾升近3%，高見43.1美元；小鵬汽車股價曾升近5%，高見39.25美元；理想汽車則曾升2%，報31.4美元。通脹或較預期高數據方面，美國今年第二季國內生產總值（GDP）初值按季年率增長6.5%，低於預期增長8.5%。美國上周首次申請失業救濟人數達40萬人，按周減少2.4萬人，市場預期為38.5萬人。美國新數據顯示原油供應緊張，加上美匯疲弱，俱對油價帶來支持。紐約9月份期油收市升1.23美元，收報73.62美元。紐約期油貨每桶報72.86美元，升0.47美元；倫敦布蘭特期油報74.38美元，漲0.51美元。金價揚升。於紐約商品交易所，8月份期金收報每盎司1835.8美元，升31.2美元，升幅1.73%。美國聯儲局周三公佈議息結果，維持聯邦基金利率不變，保持在0%至0.25%，並維持每月共1200億美元買債規模，符合市場預期。聯儲局會後聲明稱，將繼續每月購買800億美元國債及400億美元抵押貸款支持證券。聲明指經濟活動和就業指標持續走強，受疫情影響最大的行業已經有改善，但尚未完全恢復，聯儲局重申會保持目前的利率水平，直至勞動市場達到最大就業，而通脹升至2%，又指通脹主要反映經濟重啟和疫苗接種等暫時性因素，但可能較預期的更高、更持久。鮑威爾表示，通脹或將從中期開始下降，隨着經濟進一步復甦，相信這輪通脹將逐漸消失。