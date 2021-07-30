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盈富禁美國人買基金單位

2021-07-30 列印
　　盈富基金（2800）正式更新章程，列明美國人士不可購買任何基金單位，倘美國人士於2022年6月3日之後繼續持有任何單位，美國法律可能會阻止他們出售或以其他方式買賣其單位。盈富基金美資經理人兼信託人道富環球投資管理表示，基於保密理由未能透露美國人士持有盈富基金的確實數字，但過戶處的記錄顯示，由美國人士持有的盈富基金佔比非常少，並強調新章程不會影響盈富的日常營運和盈富基金單位持有人的利益。

　　盈富的新章程列明，基金單位將不得在美國或向位於美國境外的美國人士要約或發售，基金單位亦不得轉讓或轉售至任何美國人士。銷售文件亦更新，指申請新增基金單位，參與經紀商須向管理人提交參與經紀商並非美國人士、不代表美國人士行事。

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